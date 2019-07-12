Посол Республики Казахстан был принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, главы туркменского МИД Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Ашхабаде Жандосом Асановым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами, а также обменялись мнениями по актуальным проблемам туркмено-казахстанского взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Дипломаты отметили результативность деятельности совместной Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось в марте текущего года. В частности, был отмечен рост товарооборота между двумя странами. Также стороны обсудили возможности организации визитов на высшем уровне и проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

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