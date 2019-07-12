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12.07.19 08:23

В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Республики Таджикистан

В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Ашхабаде  Шарифзодой Фаррухом Хомиддином.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и определили приоритеты развития двусторонних отношений. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в политико-дипломатической области, в частности, в рамках международных организаций. 

«Туркменистан неизменно придерживается политики добрососедских отношений в реализации внешнеполитического курса страны», – отметил в ходе встречи руководитель туркменского внешнеполитического ведомства.

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