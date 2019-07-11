В Ашхабаде обсудили вопросы выполнения Туркменистаном обязательств в области прав человека

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

На повестку дня были вынесены итоги деятельности данной структуры за первое полугодие текущего года. На заседании было отмечено, что защита законных интересов граждан в соответствии с общепризнанными нормами права является приоритетным вектором государственной политики Туркменистана. Об этом свидетельствует, подчеркнули выступившие, реализация «Национального плана действий в области прав человека в Туркменистане на 2016-2020 годы».

На заседании были также обсуждены ход реализации «Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на 2015–2020 годы», «Национального плана действий по реализации прав детей на 2019–2022 годы» и других программ.

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