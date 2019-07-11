|11.07.19 09:59
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Зампред Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ награжден туркменским орденом
Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о награждении заместителя председателя Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ Ивана Кузьмина орденом Туркменистана «Bitaraplyk» («Нейтралитет»).
Согласно президентскому указу, Иван Кузьмин удостоен высокой награды «за личный вклад в утверждение постоянного нейтралитета независимого Туркменистана».
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