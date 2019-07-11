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11.07.19 09:59

Зампред Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ награжден туркменским орденом

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о награждении заместителя председателя Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ Ивана Кузьмина орденом Туркменистана «Bitaraplyk» («Нейтралитет»).

Согласно президентскому указу, Иван Кузьмин удостоен высокой награды «за личный вклад в утверждение постоянного нейтралитета независимого Туркменистана».

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