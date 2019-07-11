В Турции открылись Дни культуры Туркменистана

В турецком городе Сивасе состоялась церемония открытия Дней культуры Туркменистана и концерт туркменских мастеров искусств. В торжестве приняли участие деятели культуры и искусства Турецкой Республики.

Выступившие на церемонии открытия культурного форума подчеркнули, что усилиям лидеров двух стран – президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Реджепа Тайипа Эрдогана – развивается туркмено-турецкое сотрудничество в культуре, образовании, науке, охране национального наследия и других гуманитарных сферах.

В рамках творческой акции в городе Сивасе также открылась выставка произведений декоративно-прикладного искусства, музейных ценностей и фоторабот, а в городском Центре конгрессов был организован показ туркменских кинофильмов.

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