Хлеборобы Туркменистана выполнили государственный заказ на производство пшеницы

Хлеборобы Туркменистана, собрав более 1 миллиона 650 тысяч тонн пшеницы, выполнили государственный заказ хлебозаготовок. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, туркменских земледельцев с трудовой победой поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства в поздравлении отметил, что сегодня в Туркменистане, наряду с другими отраслями, придается особое значение развитию аграрного сектора, ибо подъем сельского хозяйства неразрывно связан с укреплением экономической мощи страны.

По словам туркменского лидера, «успешно реализуемые реформы по развитию сельскохозяйственной отрасли, принимаемые взвешенные решения нацелены на дальнейшее увеличение объемов производимой в Туркменистане сельхозпродукции». «Наша главная цель – создание в стране продовольственного изобилия», – подчеркивается в президентском поздравлении.

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