В Ашхабаде состоялись туркмено-бахрейнские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-бахрейнские политические консультации. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг политических вопросов, а также рассмотрели ход выполнения подписанных ранее межгосударственных соглашений.

Особое внимание стороны уделили вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, и отметили необходимость сотрудничества в региональных и международных организациях, в первую очередь, в ООН и ее специализированных агентствах.

Также, стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и правовой сфере.

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