Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
09.07.19 10:44

В Ашхабаде состоялись туркмено-бахрейнские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-бахрейнские политические консультации. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг политических вопросов, а также  рассмотрели ход выполнения подписанных ранее межгосударственных соглашений.

Особое внимание стороны уделили вопросам  региональной и международной  политики, представляющим взаимный интерес, и отметили необходимость сотрудничества в региональных и международных организациях, в первую очередь, в ООН и ее специализированных агентствах.

Также, стороны выразили заинтересованность в развитии двусторонних отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и правовой сфере.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru