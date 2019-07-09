В Туркменистане начался прием документов от абитуриентов в высшие и средние учебные заведения

В Туркменистане начался приём документов от абитуриентов в высшие и средние профессиональные учебные заведения. В новом, учебном году первокурсниками вузов станут 12 тысяч 242 студента, что на 3 тысячи 392 человека больше, чем в прошлом. Из них 8 тысяч 54 студента будут обучаться на платной основе.

В вузах Туркменистана появилось 33 новых направления подготовки специалистов. Также, впервые осуществляется набор студентов в Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Учитывая потребности различных отраслей туркменской экономики в квалифицированных кадрах, увеличилось число специальностей в средних профессиональных учебных заведениях страны. В нынешнем году 42 средние профессиональные школы, в соответствии с заказами министерств, отраслевых ведомств, предприятий и организаций, примут более 9 тысяч учащихся.

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