В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с парламентской делегацией Италии

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с парламентской делегацией Итальянской Республики во главе с вице-президентом Палаты депутатов Этторе Розато. Гости были ознакомлены со структурой и основными направлениями деятельности национального парламента в свете проводимых в стране экономических реформ.

В ходе встречи Этторе Розато подчеркнул заинтересованность своей страны в расширении конструктивного партнерства с Туркменистаном по различным направлениям. Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах межпарламентского взаимодействия, выступающего важной составляющей туркмено-итальянского диалога. В этой связи была подчеркнута важность обмена опытом законотворчества, регулярного проведения консультаций и встреч, способствующих активизации сотрудничества двух государств, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

Парламентская делегация Италии была принята в МИД Туркменистана, где были обсуждены возможности расширения двусторонних связей. Также гости встретились с омбудсменом Туркменистана и были проинформированы о деятельности этого института в области защиты прав человека в стране.

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