Делегация Туркменистана приняла участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств ЕС и Центральной Азии

В Бишкеке состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств Европейского союза и стран Центральной Азии, в которой приняла участие делегация Туркменистана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся реализации новой стратегии ЕС для Центральной Азии, принятой 17 июня 2019 года. В этой связи стороны рассмотрели вопросы создания механизмов многостороннего взаимодействия, нацеленных на осуществление приоритетных направлений этой стратегии.

Туркменская делегация выступила с рядом предложений по расширению взаимодействия в формате «ЕС – Центральная Азия» по таким стратегическим направлениям, как безопасность, энергетика, транспорт, экология, образование и культура.

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