На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 43 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 43 сделки на 94 миллиона 190 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из США, Панамы, Швейцарии, ОАЭ, Китая, Турции и Афганистана закупили авиационный керосин, автобензин и дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана приобрели автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ. Карбамид (ГК «Туркменхимия» и ОАО «Туркменсенагат экспорт-импорт») стал предметом сделок коммерсантов из ОАЭ, Узбекистана и Афганистана. Помимо этого, предпринимателям из России, Азербайджана и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании и Пакистана закупили хлопчатобумажную пряжу, полипропиленовые палочки и футляры упаковочные на 880 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели хлопок-волокно на 1 миллион 119 тысяч манатов.

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