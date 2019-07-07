|07.07.19 08:38
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В парламенте Туркменистана состоялась встреча с Федерикой Могерини
В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе встречи гостья была ознакомлена с функциями высшего законодательного органа Туркменистана, его структурой и направлениями деятельности. Было отмечено, что в настоящее время создана прочная законодательно-правовая база с учетом мирового опыта законотворчества норм международного права, которые имплементируются в национальное законодательство. Также было подчеркнуто, что деятельность парламента наряду с присоединением к основным конвенциям ООН способствует интеграции Туркменистана в международное правовое пространство.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах межпарламентского сотрудничества, выступающего важной частью диалога Туркменистан – Евросоюз.
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