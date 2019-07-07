В парламенте Туркменистана состоялась встреча с Федерикой Могерини

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи гостья была ознакомлена с функциями высшего законодательного органа Туркменистана, его структурой и направлениями деятельности. Было отмечено, что в настоящее время создана прочная законодательно-правовая база с учетом мирового опыта законотворчества норм международного права, которые имплементируются в национальное законодательство. Также было подчеркнуто, что деятельность парламента наряду с присоединением к основным конвенциям ООН способствует интеграции Туркменистана в международное правовое пространство.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах межпарламентского сотрудничества, выступающего важной частью диалога Туркменистан – Евросоюз.

© TURKMENISTAN.RU, 2019