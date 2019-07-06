В Ашхабаде подписан документ о создании делегации Европейского союза в Туркменистане

В Ашхабаде состоялась встреча верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президента Европейской комиссии г-жи Федерики Могерини с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе встречи стороны обсудили активизацию многостороннего сотрудничества между Европейским союзом и Туркменистаном. Был отмечен успех двустороннего политического диалога, экономической и региональной интеграции, а также эффективное продвижение культурно-гуманитарных связей.

Стороны обсудили ключевые направления новой стратегии Европейского союза для Центральной Азии, в которой отмечена важная роль регионального сотрудничества, социально-экономического развития, энергетической безопасности, создания благоприятного инвестиционного климата и совместного разрешения экологических проблем. Также стороны обсудили важные проекты в области развития транспортных систем и региональной энергетической инфраструктуры, включая строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и отметили приверженность реализации совместных стратегических целей.

По итогам переговоров стороны подписали соглашение между правительством Туркменистана и Европейским союзом о создании и привилегиях и иммунитетах делегации Европейского союза в Туркменистане.

Затем главы внешнеполитических ведомств ЕС и Туркменистана выступили на брифинге по итогам состоявшейся встречи, в котором приняли участие главы дипломатических миссий и международных организаций в Туркменистане, а также представители СМИ. В тот же день г-жа Федерика Могерини была также принята председателем Меджлиса Туркменистана.

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