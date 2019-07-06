|06.07.19 10:53
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Заседание Халк Маслахаты Туркменистана состоится 25 сентября 2019 года в Ашхабаде
Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства подписал указ о проведении заседания Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана.
Документ предписывает провести заседание Халк Маслахаты Туркменистана 25 сентября 2019 года в Ашхабаде, во дворце «Рухыет» («Духовность»). Халк Маслахаты Туркменистана является высшим представительным органом народовластия в стране.
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