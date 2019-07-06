Президент Туркменистана сменил руководителей службы «Türkmenstandartlary» и Госкомстата

Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова, Мердан Какабаев освобожден от должности председателя Главной государственной службы «Türkmenstandartlary» («Туркменские стандарты») как не справившегося с возложенными на него обязанностями. Новым главой этого ведомства назначен Мухамметгулы Ходжагулыев.

Указом главы государства Халыкдурды Аннадурдыев освобожден от должности председателя Государственного комитета Туркменистана по статистике за допущенные в работе недостатки и как не справившейся с возложенными на него обязанностями. Новым председателем Госкомстата назначен Силап Велбегов, до этого назначения занимавший должность заместителя министра финансов и экономики Туркменистана.

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