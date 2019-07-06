В Туркменистане с 1 января 2020 года повысят зарплату на 10 процентов

В Туркменистане с 1 января 2020 года на 10 процентов повысят зарплату и другие выплаты. Соответствующий указ на расширенном заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10 процентов размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, финансируемых из бюджета, а также пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Документ устанавливает базовую величину для определения минимального размера пенсий в размере 338 манатов, базовую величину для исчисления государственных пособий в размере 322 маната, а также минимальную размер заработную плату в размере 870 манатов.

Указ предписывает обеспечить увеличение размеров заработной платы за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников.

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