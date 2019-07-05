Спецпосланник премьер-министра Ирландии был принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча со специальным посланником премьер-министра Ирландии, послом Дэвидом Донахью, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны отметили приверженность развитию полноформатных отношений между двумя странами и хороший уровень сотрудничества на международных площадках. В этой связи стороны обсудили вопрос продвижения кандидатуры Ирландии на предстоящих выборах в Совет Безопасности ООН на период 2021-2022 годов.

Стороны подчеркнули важную роль межгосударственных визитов в развитии двусторонних отношений, в частности, обмен высокопоставленными делегациями. В этой связи были обсуждены возможности проведения первых политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в конце 2019 года или в 2020 году, а также организации визитов парламентских делегаций. Также для повышения уровня торгово-экономических отношений стороны обсудили вопросы проведения встреч между бизнесменами двух стран.

© TURKMENISTAN.RU, 2019