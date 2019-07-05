В Ашхабаде состоялись туркмено-польские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркмено-польские политические консультации. В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-польских отношений, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Подчеркнув высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия между Туркменистаном и Польшей, стороны обменялись мнениями о возможностях организации визитов на высшем уровне.

Проводя обзор достигнутых договоренностей, стороны обсудили вопросы развития двусторонней договорно-правовой базы. Также в ходе консультаций был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с расширением двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

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