В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией России

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Российской Федерации, прибывшей в Ашхабад для участия в седьмом заседании Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного партнерства между Туркменистаном и Россией. Стороны подчеркнули важную роль в этой работе Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. В частности, было отмечено успешное проведение в мае этого года в Ашхабаде 11-го заседание этой комиссии, в ходе которого были подписаны четыре двусторонних документа.

Стороны выразили стремление к расширению позитивного взаимодействия в торгово-экономической сфере, в топливной энергетике, на транспорте и в других областях.

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