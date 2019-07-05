В столице Туркменистан обсудили вопросы правовой защиты промышленных образцов

В Ашхабаде прошел международный семинар по вопросам правовой защиты промышленных образцов. Организаторами встречи выступили Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с Государственной службой по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана. В работе семинара приняли участие представители ряда министерств и ведомств Туркменистана, предпринимательского сообщества страны и журналисты.

В ходе встречи были обсужденные передовые практики нормативно-правовой поддержки интеллектуальной собственности. Отдельной темой стала правовая регистрация промышленных образцов (художественное или эстетическое решение изделия), открывающая возможности их охраны и продвижения на национальном и мировом рынках.

Выступившие отметили, что ускоренные темпы социально-экономического развития актуализировали в Туркменистане тему интеллектуальной собственности. В этой связи особая роль придается международному опыту в этой области, в том числе опыту Всемирной организации интеллектуальной собственности. Туркменистан вступил в ВОИС в 1995 году, присоединившись к соответствующей конвенции, а также к Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов – в 2016-м.

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