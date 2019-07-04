В Китае проходят гастроли туркменской конной группы «Галкыныш»

В городе Чанчунь китайской провинции Цзилинь при содействии туркменского посольства в Пекине состоялась торжественная церемония открытия гастролей конной труппы «Галкыныш» («Возрождение»).

В церемонии приняли участие руководители Совета по развитию национальной торговли Китая, партийных и хозяйственных органов провинции, компании-организатора гастролей, а также туркменские студенты, обучающиеся в городе Чанчунь.

Искусные наездники на великолепных ахалтекинских конях в ходе показательных выступлений продемонстрировали зрителям искусство джигитовки. Большой интерес публики также вызвала развернутая здесь выставка китайского художника Ли Фуронга, посвященная туркменским скакунам.

В ходе пребывания в провинции Цзилинь представители туркменской дипмиссии провели встречи и переговоры в ряде учреждений провинции.

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