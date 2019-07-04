Туркменистан избран постоянным членом Совета конференции ООН по торговле и развитию

Туркменистан, в ходе 66-й сессии конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в Женеве, единогласно избран постоянным членом совета этой конференции.

Основными задачами ЮНКТАД являются содействие развитию международной торговли, разработка принципов межгосударственных отношений в сфере экономики, а также взаимодействие с другими учреждениями ООН в этой сфере.

Высшим органом ЮНКТАД является конференция, которая собирается на уровне министров не реже одного раза в четыре года для определения главных направлений политики и решения вопросов, связанных с деятельностью этой структуры ООН.

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