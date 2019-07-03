Президент Туркменистана проинспектировал ход строительств ряда объектов в Ашхабаде

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с положением дел на строительстве ряда крупных объектов. В частности, глава государства посетил строительные площадки в южной части города, где ряд зданий возводит давний партнер Туркменистана, французская компания Bouygues Bâtiment International.

В числе новостроек – международный конгресс-центр, отель высокого класса, государственная трибуна, здания государственного коммерческого банка «Türkmenbaşy», акционерно-коммерческого банка «Senagat» и другие.

Глава государства высказал ряд замечаний и рекомендаций по ходу строительства объектов, а также ознакомился с проектами создания в северной части столицы нового масштабного комплекса – Ашхабад-сити. В частности, туркменскому лидеру были представлены проекты, доработанные с учетом ранее высказанных замечаний.

По итогам инспекционной поездки глава государства дал мэрии Ашхабада и представителю французской компании соответствующие указания.

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