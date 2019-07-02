Туркменистан и представительство ООН подписали меморандум о сотрудничестве

В МИД Туркменистана прошла встреча с главами и представителями агентств и специализированных учреждений ООН, аккредитованных в Туркменистане.

В ходе встречи были подведены итоги совместной работы за первую половину 2019 года, а также обсуждены перспективы сотрудничества на предстоящий период. Особое внимание стороны уделили вопросам реализации Рамочной программы партнерства между Туркменистаном и ООН на 2016-2020 годы, плана действий программы по стране на 2016-2020 годы, соглашения между правительством Туркменистана и Программой развития ООН о со-финансировании, а также планов действий программы между правительством Туркменистана, ЮНИСЕФ и ЮНФПА на 2016-2020 годы.

Отметив стратегический характер сотрудничества, постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова выразила благодарность туркменскому правительству за постоянную поддержку в работе. По итогам встречи был подписан меморандум между правительством Туркменистана и представительством ООН в Ашхабаде о взаимопонимании по сотрудничеству в координации готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

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