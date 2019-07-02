В Туркменистане аккредитован посол Королевства Марокко

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Марокко Абделжалила Саубри.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения партнерства между Туркменистаном и Марокко в свете политики Ашхабада развития отношений с государствами Африки. В числе наиболее перспективных отраслей двустороннего взаимодействия были названы транспорт, морские перевозки, туризм. На встрече отмечалась важность активизации межгосударственного диалога двух дружественных стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

Дипломат также был ознакомлен со структурой и законотворческой деятельностью туркменского парламента. В этой связи стороны подчеркнули актуальность расширения межпарламентских связей.

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