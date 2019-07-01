На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 163 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 163 сделки на 89 миллионов 198 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из США, Великобритании, ОАЭ, Афганистана и Казахстана закупили полипропилен, автобензин, дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также автобензин марки ЕСО-93 (ГК «Türkmengaz»). Помимо этого, бизнесменам из России, ОАЭ, Турции, Азербайджана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, пряжа хлопчатобумажная и регенерированное волокно.

За манатные средства коммерсанты из РФ, Великобритании, ОАЭ, Китая и Казахстана закупили ткань и пряжу хлопчатобумажные на 10 миллионов 562 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности, агломерат полиэтилена, а также агломерат полипропилена на 10 миллионов 732 тысяч манатов.

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