|30.06.19 09:37
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В Ашхабаде состоялась презентация второй книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» на турецком и украинском языках
В Ашхабаде состоялась презентация второй книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», изданной на турецком и украинском языках.
В презентации приняли участие руководители и представители ряда туркменских ведомств, дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, преподаватели и студенты столичных вузов, журналисты.
На встрече было отмечено, что эта книга туркменского лидера отражает концепцию современного развития Туркменистана, базирующуюся на историческом опыте, традициях миротворчества и добрососедства. Выступившие на презентации подчеркнули, что анализ феномена Великого Шелкового пути, способствовавшего развитию экономических, политических и культурных связей между Востоком и Западом, обосновывает и сегодняшнюю роль нейтрального Туркменистана в современных интеграционных процессах.
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