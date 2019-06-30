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30.06.19 08:33

В столице Туркменистана обсудили вопросы проведения первого Каспийского экономического форума

В Ашхабаде состоялся медиафорум, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который пройдет 12 августа в национальной туристической зоне «Аваза». Организатором встречи туркменских и иностранных журналистов выступило Министерство иностранных дел Туркменистана.

На медиафоруме руководители и ведущие специалисты ряда туркменских министерств и ведомств рассказали о состоянии туркменской экономики, а также обозначили круг вопросов, которые намечено обсудить на первом Каспийском экономическом форуме. Было подчеркнуто, что предстоящий форум призван стать эффективной площадкой для активизации партнерства в Каспийском регионе. Особое внимание намечается уделить вопросам транспорта и логистики, что будет способствовать росту региональной и межрегиональной торговли.

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