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29.06.19 10:56

Президент Туркменистана получает поздравления от зарубежных коллег и видных политиков по случаю дня рождения

На имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в связи с днем рождения поступают поздравительные телеграммы от глав государств и правительств, а также от видных политических деятелей. Они поздравляют туркменского лидера, желают ему здоровья, успехов в работе, а народу Туркменистана – процветания.

С днем рождения  Гурбангулы Бердымухамедова поздравили президент России Владимир Путин, председатель КНР  Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент ОАЭ  Халифа Бин Заед Аль-Нахайян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана  Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Армении Армен Саркисян, председатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-президент ОАЭ Мухаммед Бин Рашид Аль-Мактум, наследный принц Абу-Даби  Мухаммед Бин Заед Аль-Нахайян, генеральный секретарь совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Дмитрий Кобицкий и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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