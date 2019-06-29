Президент Узбекистана по телефону поздравил главу Туркменистана с днем рождения

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Узбекский лидер поздравил своего туркменского коллегу с днем рождения, пожелав ему доброго здоровья на долгие годы, благополучия и больших успехов в его деятельности на высшем государственном посту.

В ходе беседы главы двух государств-соседей отметили наличие больших перспектив для активизации взаимовыгодного партнерства в топливно-энергетическом комплексе, индустриальном секторе, транспортно-коммуникационной сфере и сельском хозяйстве.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. Лидеры двух государств подтвердили готовность Туркменистана и Узбекистана укреплять диалог в рамках ООН, СНГ, Международного фонда спасения Арала и других международных организаций.

Президент Туркменистана пригласил узбекского коллегу принять участие в первом Каспийском экономическом форуме, который состоится в августе этого года на туркменском побережье Каспия.

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