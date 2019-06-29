Президент Туркменистана принял участие в открытии завода по производству бензина из природного газа

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии нового промышленного комплекса – завода по производству синтетического бензина из природного газа, построенного в Ахалском велаяте (области).

Новый индустриальный комплекс построен усилиями государственного концерна «Туркменгаз» и консорциума компаний «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» (Япония) и «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş.» (Турция). Соответствующее соглашение было подписано в ходе официального визита президента Туркменистана в Японию в сентябре 2013 года, а церемония закладки предприятия состоялась в августе 2014-го.

Проект «GTG» (gas to gasoline) основан на разработанной датской компанией «Haldor Topsоe» технологии TIGAS, которая позволяет производить бензин высокого качества с наименьшими энергозатратами и минимальным воздействием на окружающую среду. Ежегодно на заводе будет выпускаться 600 тысяч тонн синтетического бензина ЕСО-93 стандарта EURO-5, а также 115 тысяч тонн сжиженного газа и 12 тысяч тонн очищенного дизельного топлива.

В честь открытия нового завода в ашхабадском бизнес-центре «Мизан» («Весы») состоялось торжественная презентация события. Выступая перед собравшимися, президент Туркменистана отметил, что совокупная стоимость данного проекта составляет 1 миллиард 700 миллионов долларов США, в финансировании проекта принял участие Банк международного сотрудничества Японии, и с вводом в эксплуатацию предприятия создается около 800 новых рабочих мест.

В ходе торжества состоялась также церемония вручения новому предприятию ряда международных сертификатов. Так, представителям туркменской стороны были вручены сертификаты «Первый в мире завод по производству бензина из природного газа» от компании «Guinness World Records», «Экологически чистый» от Фонда охраны окружающей среды США и «Инновационные технологии» от Швейцарского федерального технологического института.

После заседания президент Гурбангулы Бердымухамедов выехал на завод, который построен в 50 километрах севернее Ашхабада, где принял участие в церемонии открытия предприятия. Здесь глава государства поручил первую партию продукции отправить в качестве гуманитарной помощи в Афганистан.

Затем глава государства проследовал на 4-ю автозаправочную станцию столицы, где заправил свой автомобиль новым бензином.

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