Президент Туркменистана и государственный министр Японии обсудили перспективы партнерства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял государственного министра экономики, торговли и промышленности Японии Йошихико Исозаки, прибывшего в Туркменистан.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе в области реализации новых совместных проектов в промышленности. Стороны подчеркнули, что взятый Туркменистаном курс на индустриализацию и диверсификацию национальной экономики создает новые возможности для расширения туркмено-японского сотрудничества в области создания наукоемких, высокотехнологичных производств.

В ряду актуальных направлений партнерства была также названы химическая индустрия, в том числе нефте- и газохимия, транспортно-коммуникационный сектор, логистика, сельское хозяйство и другие отрасли.

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