Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
28.06.19 10:59

Ашхабад и Токио связало прямое авиасообщение

В международном аэропорту туркменской столицы приземлился пассажирский самолет Boeing-777, успешно выполнивший авиарейс по маршруту Ашхабад – Токио – Ашхабад. Таким образом, расписание туркменских авиалиний пополнил еще один международный маршрут, связавший столицы Туркменистана и Японии.

В числе пассажиров первого прямого авиарейса по данному маршруту были работники различных отраслей национальной экономики, туристы, представители СМИ, а также члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Прямой авиарейс Ашхабад – Токио значительно усилит транспортно-транзитный потенциал Туркменистана в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru