|28.06.19 10:59
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Ашхабад и Токио связало прямое авиасообщение
В международном аэропорту туркменской столицы приземлился пассажирский самолет Boeing-777, успешно выполнивший авиарейс по маршруту Ашхабад – Токио – Ашхабад. Таким образом, расписание туркменских авиалиний пополнил еще один международный маршрут, связавший столицы Туркменистана и Японии.
В числе пассажиров первого прямого авиарейса по данному маршруту были работники различных отраслей национальной экономики, туристы, представители СМИ, а также члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Прямой авиарейс Ашхабад – Токио значительно усилит транспортно-транзитный потенциал Туркменистана в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.
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