Президент Туркменистана встретился с руководителем японской компании «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял президента по энергетической системе и заводским разработкам компании «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» Тацуя Ватанабэ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы деятельности завода по производству бензина из природного газа, построенного в Ахалском велаяте (области) при участии компании «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.». Стороны подчеркнули, что крупный проект, реализованный за счет инвестиций японской стороны и средств государственного концерна «Туркменгаз», заложил новое направление туркмено-японского сотрудничества.

Глава государства и его гость также обсудили перспективы реализации других совместных проектов по ряду направлений, в частности, в области нефтехимии, электроэнергетики, промышленности строительных материалов, а также в инвестиционной сфере.

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