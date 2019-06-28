Земледельцы Туркменистана выполнили государственный план производства пшеницы

Земледельцы Туркменистана успешно завершили хлебоуборочную страду, собрав 1 миллион 600 тысяч тонн зерна. Зерновой клин в стране в этом году составил 760 тысяч гектаров.

Быструю и без потерь уборку хлеба обеспечили около 2 тысяч высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов. Более 10 тысяч грузовых автомашин приняли участие в транспортировке убранного хлеба в амбары и на мукомольные предприятия.

1 миллиона 600 тысяч тонн пшеницы достаточно, чтобы покрыть потребности Туркменистана в этой продукции, а излишки хлеба свободно реализовать на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана.

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