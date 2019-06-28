Президент Туркменистана принял руководителей японской корпорации «Sojitz»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял исполнительного директора корпорации «Sojitz», президента и генерального директора по Европе, России и СНГ «Sojitz Europe plc» Сатору Такахама и советника этой корпорации, вице-председателя японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Тошихару Йошимура.

Японские бизнесмены поздравили главу Туркменистана с намеченным на 28 июня открытием завода по производству синтетического бензина из природного газа, в строительстве которого приняли участие представители японского бизнеса. Они также заверили туркменского лидера в стремлении корпорации «Sojitz» продолжить взаимовыгодное партнерства с Туркменистаном.

В свою очередь глава государства пригласил японских бизнесменов принять участие в первом Каспийском экономическом форуме, который состоится в августе этого года в Туркменистане. По словам туркменского лидера, опыт таких компаний, как «Sojitz», будет ценен в новых проектах по развитию перерабатывающей промышленности Туркменистана и созданию востребованной на мировом рынке продукции.

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