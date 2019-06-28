Президент Туркменистана принял главу секретариата Парламентской лиги японо-туркменской дружбы

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял директора управления по внешним делам Либерально-демократической партии Японии, руководителя секретариата Парламентской лиги японо-туркменской дружбы Матсушита Шинпея.

Гость, прибывший в Ашхабад для участия в открытии завода по производству бензина из природного газа, передал главе государства слова приветствия от императора Японии Нарухито и премьер-министра Синдзо Абэ.

В ходе беседы стороны обсудили потенциал двустороннего партнерства в торгово-экономической и гуманитарной сфере. По мнению сторон, примером успешного взаимодействия служат деловые контакты Туркменистаном и известными японскими компаниями, на протяжении ряда лет успешно работающими на туркменском рынке. На встрече была особо подчеркнута важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей как неотъемлемой составляющей двусторонних отношений.

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