|28.06.19 08:12
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В Туркменистане аккредитован посол Дании
Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Дания в Туркменистане Карстена Сендергорда.
В ходе встречи дипломат был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, важным вектором которой является развитие взаимовыгодного международного сотрудничества.
Посол Королевства Дания высоко оценил перспективы развития туркмено-датского партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе по линии межпарламентских связей. В этой связи дипломат заявил о своем стремлении приложить максимум усилий для активизации взаимодействия между Данией и Туркменистаном.
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