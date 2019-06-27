|27.06.19 08:42
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Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового посла США
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Туркменистане Мэттью Стивена Климова.
В ходе встречи туркменский лидер и американский дипломат обменялись мнениями о состоянии и перспективах туркмено-американского взаимодействия в различных областях.
Стороны отметили поступательную динамику развития контактов по линии бизнес-структур, где действенная роль отводится Деловому совету «Туркменистан – США». Стороны также подчеркнули, что неотъемлемым аспектом межгосударственных отношений выступает партнерство в вопросах обеспечения мира, региональной и глобальной безопасности, противодействия вызовам современности. В этой связи была отмечена роль нейтрального Туркменистана в укреплении мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Особое внимание здесь было уделено вкладу Туркменистана в урегулирование ситуации в Афганистане.
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