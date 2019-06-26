Туркменистан принял участие в заседании экспертной группы по транспортному коридору Каспийское море – Черное море

В Бухаресте состоялась четырехсторонняя встреча экспертной группы Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана, по международному транспортному маршруту Каспийское море - Черное море.

Во встрече приняли участие представители внешнеполитических ведомств четырех стран, министерств транспорта, внутренних дел, торговли, таможенных, пограничных и миграционных служб, морских портов Туркменбаши, Констанца и Баку, а также бизнес-сообществ.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы, связанные с введением в действие международного транспортного маршрута Каспийское море – Черное море. Участники обменялись информацией о транспортной инфраструктуре вдоль маршрута готовой к эксплуатации. Также стороны рассмотрели вопросы внедрения на национальном уровне нормативно-правовых актов, способствующих созданию благоприятных условий для запуска этого транспортного коридора.

В рамках визита в Румынию туркменская делегация также встретилась с руководством морского порта Констанца и ознакомилась с возможностями румынских «морских ворот».

© TURKMENISTAN.RU, 2019