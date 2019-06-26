Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового главы представительства ЮНИСЕФ в Ашхабаде

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенную главу представительства ЮНИСЕФ в Ашхабаде Кристину Вейганд, которая вручила главе государства верительные грамоты.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о достигнутых успехах и перспективах наращивания партнерства между Туркменистаном и ЮНИСЕФ. Стороны отметили активизацию этого сотрудничества после избрания Ашхабада членом Исполнительного совета ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы.

Стороны подчеркнули, что важным результатом этого взаимодействия стало утверждение президентом Туркменистана национального плана действий по реализации прав детей. В этой связи Кристина Вейганд подчеркнула, что Туркменистан демонстрирует ответственный подход к обеспечению лучших условий для всестороннего развития подрастающего поколения. Было отмечено, что благодаря реформам в сфере здравоохранения Туркменистан добился значительных успехов в области охраны материнства и детства.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы развития в стране системы дошкольного образования, где внедряются современные программы обучения. Отмечая значение цифровых технологий в жизни современного общества, президент Туркменистана подчеркнул, что сегодня на всех этапах развития детей и молодежи, начиная с детских садов и заканчивая вузами, присутствует полный набор современного компьютерного оборудования.

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