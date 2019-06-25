В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым главой представительства ЮНИСЕФ в Ашхабаде Кристиной Вейганд. Туркменская сторона поздравила ее с назначением на ответственный пост и выразила готовность оказать содействие в ее работе по реализации прав детей. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития эффективного сотрудничества в области защиты детей, охраны здоровья и развития детей и молодежи.

Кристина Вейганд поблагодарила правительство Туркменистана за многолетнее взаимовыгодное партнерство и принятие Национального плана действий по реализации прав ребенка в Туркменистане на период 2018-2022 годы. Глава представительства ЮНИСЕФ в Ашхабаде выразила особую благодарность туркменской стороне за многолетнее финансирование из государственного бюджета проектов по охране здоровья детей, в частности, вакцинации и обогащения муки.

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