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25.06.19 08:08

В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым главой представительства ЮНИСЕФ в Ашхабаде

В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым главой представительства  ЮНИСЕФ в Ашхабаде Кристиной Вейганд. Туркменская сторона поздравила ее с назначением на ответственный пост и  выразила готовность оказать содействие в ее работе по реализации  прав детей. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития эффективного сотрудничества в области защиты детей, охраны здоровья и развития детей и молодежи.

Кристина Вейганд поблагодарила правительство Туркменистана за многолетнее взаимовыгодное партнерство и принятие Национального плана действий по реализации прав ребенка в Туркменистане на период 2018-2022 годы. Глава представительства  ЮНИСЕФ в Ашхабаде выразила особую благодарность туркменской стороне за многолетнее финансирование из государственного бюджета проектов по охране здоровья детей, в частности, вакцинации и  обогащения муки.

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