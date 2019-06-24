Президент Туркменистана посетил Республику Татарстан с рабочим визитом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Республику Татарстан, где провел переговоры с главой этого региона России Рустамом Миннихановым, а также принял участие в торжествах по случаю национального праздника Сабантуй.

По прибытии в Казань глава государства посетил выставку промышленной продукции ведущих предприятий Татарстана. Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов осмотрели авиационную технику, продукцию машиностроения, металлообработки, химии, нефтехимии, нефтедобычи и электроэнергетики.

Особое внимание туркменского лидера привлекли автомашины автомобильной корпорации России «КАМАЗ». Это грузовые машины и тягачи, прицепы, автобусы нового модельного ряда и другие транспортные средства. Туркменистаном с 2006 по 2018 год было закуплено около 7,5 тысяч «КАМАЗов». А на последнем заседании правительства в пятницу президент Туркменистана принял решение о приобретении для нужд экономики крупной партии техники этой марки на сумму свыше 162,7 миллиона долларов США.

Завершив осмотр выставки, главы Туркменистана и Татарстана прибыли в казанский кремль, где провели двусторонние переговоры. Стороны обсудили перспективы и возможности взаимовыгодного партнерства, обозначив в числе приоритетных направлений торгово-экономическую сферу, промышленность, топливно-энергетический сектор и сельское хозяйство. Особое внимание собеседники уделили укреплению традиционных контактов в области образования, науки, культуры и искусства.

Учитывая системный, стратегический характер туркмено-татарстанских связей, Рустам Минниханов предложил открыть в Казани генконсульство Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов поддержал это предложение и в свою очередь предложил в случае необходимости увеличить количество авиарейсов, связывающих Ашхабад и Казань.

После переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписали договор о сотрудничестве между Институтом телекоммуникаций и информатики Туркменистана и автономной некоммерческой организацией высшего образования «Университет Иннополис», соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Казанским (Приволжским) федеральным университетом, а также соглашение о сотрудничестве между Агентством «Türkmenawtoulaglary» (Туркменавтотранспорт) и публичным акционерным обществом «KAMAZ» в области поставки автотранспортной техники и ее техобслуживании.

Также стороны подписали меморандумы о сотрудничестве между Государственным энергетическим институтом Туркменистана и Казанским государственным энергетическим университетом, о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменхимия» и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комплексное экономическое развитие Холдинг», а также о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменнефть» и публичным акционерным обществом «Татнефть».

По завершении подписания документов, лидеры Туркменистана и Татарстана выступили с заявлениями для прессы.

Затем президенты Туркменистана и Татарстана прибыли в Березовую рощу поселка Мирный, где приняли участие в мероприятиях праздника «Сабантуй».

В частности, Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов стали зрителями большого, праздничного концерта популярных артистов Туркменистана и Татарстана. По окончании торжества в поселке Мирный президент Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в международный аэропорт города Казани и отбыл на родину. По прибытии в международный аэропорт Ашхабада глава государства провел рабочее совещание, посвященное итогам визита правительственной делегации Туркменистана в Республику Татарстан.

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