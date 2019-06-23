В Туркменистане состоялось торжественное открытие Недели культуры – 2019, призванной способствовать сохранению и развитию духовного наследия туркменского народа.

Проводимый поочередно в различных регионах Туркменистана, творческий форум в этом году проходит в административном центре района Махтумкули Балканского велаята (области). Это связано с широко отмечаемым в Туркменистане 295-летием со дня рождения классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги.

В мероприятиях Недели культуры принимают участие известные театральные артисты, певцы, музыканты, писатели, художники, специалисты музейного и библиотечного дела, а также фольклорно-этнографические группы из всех регионов страны.

Праздничные торжества начались с концерта и посещения музея Махтумкули Фраги. Здесь собраны экспонаты, знакомящие посетителей с культурно-интеллектуальной средой, взрастившей Махтумкули, и показывающие особую роль поэта в формировании национальной культуры.

Во второй половине дня торжества по случаю открытия Недели культуры переместились в Геркез – родное село Махтумкули Фраги. Здесь в живописной долине реки Сумбар состоялся праздник поэзии и народного творчества.

В рамках Недели культуры также состоятся праздничные концерты, творческие встречи с поэтами и писателями, выставка книг и печатной продукции, тематические встречи с библиотечными работниками, а также знакомство с природными и историческими достопримечательностями региона.

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