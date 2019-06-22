В Нью-Йорке обсудили наследие Великого Шелкового пути

В Национальном клубе искусства Нью-Йорка был проведен круглый стол на тему «Наследие Великого шелкового пути и его историческая роль в формировании мировоззрения молодого поколения». Участники встречи обсудили значение исторического феномена Великого Шелкового пути для истории человечества и его роль в формировании современного мировоззрения молодого поколения.

Также в рамках «круглого стола» была открыта совместная выставка «Центральная Азия: сокровищница», подготовленная Постоянным представительством Туркменистана при ООН, консульствами Казахстана и Узбекистана в Нью-Йорке, совместно с русско-американским фондом культуры.

Участники встречи особо отметили экспонаты туркменской части выставки, где были представлены ковры ручной работы, национальная одежда, шелковая вышивка, ювелирные украшения, музыкальные инструменты и картины туркменских художников.

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