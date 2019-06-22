Ведомства Туркменистана закупят крупную партию автомобильной техники «KAMAЗ»

Туркменистан, в целях успешного решения производственных задач министерств и ведомств и улучшения их материально-технического обеспечения, закупит крупную партию автомобильной техники марки «KAMAЗ». Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает министерствам, ведомствам, учреждениям и предприятиям страны заключить контракты на поэтапную закупку крупной партии автомобилей и специальной техники марки «KAMAЗ», а также запасных частей к ним. На заседании правительства было отмечено, что всего планируется приобрести около 2000 единиц техники этой, известной марки.

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