В Бишкеке обсудили первый Каспийский экономический форум

В Бишкеке прошло заседание круглого стола «Первый Каспийский экономический форум: площадка для развития туркмено-киргизских деловых отношений». Встреча была организована посольством Туркменистана в Бишкеке совместно с киргизским Союзом промышленников и предпринимателей.

Почетными гостями встречи стали представители ряда министерств и общественных организаций Киргизии, а также дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в столице государства.

Выступавшие на заседании отметили важную роль первого Каспийского экономического форума, который будет проведен 12 августа этого года в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия. По словам участников встречи, форум призван расширить торговые и транспортно-логистические связи стран Каспийского бассейна с государствами из соседних регионов. Особое внимание участники встречи уделили развитию сотрудничества в сфере частного предпринимательства.

© TURKMENISTAN.RU, 2019