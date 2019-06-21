Президент Туркменистана провел в столичной мэрии обсуждение проекта «Ашхабад-сити»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил мэрию Ашхабада, где провел обсуждение проекта строительства в северной части города нового масштабного жилого комплекса. Проект уже получил неофициальное название «Ашхабад-сити». Глава государства ознакомился с эскизами будущей застройки, а также осмотрел объемный макет с детализацией архитектурных объектов.

Новый жилой комплекс, спроектированный по принципу «город в городе», включает в себя более 200 зданий. Только жилых зданий, от 12 до 35 этажей, намечено построить 180 на 17836 квартир. В целом весь район рассчитан на проживание более 100 тысяч человек.

Ознакомившись с проектами, глава государства отметил, что новый жилой массив призван превратить северную часть Ашхабада в новый экономический центр и обеспечить интегрированную среду для развития предпринимательства и инноваций с учетом прогнозируемого увеличения населения Ашхабада.

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