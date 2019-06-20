Президент Туркменистана ознакомился с подготовкой к первому Каспийскому экономическому форуму

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят (область) для ознакомления с подготовкой к первому Каспийскому экономическому форуму.

Глава государства провел в Международном морском порту города Туркменбаши рабочее совещание с участием председателя Меджлиса (парламента), вице-премьеров, руководителей военных и правоохранительных ведомств и хякима (главы администрации) Балканского велаята (области).

Как отмечалось на совещании, повестка дня предстоящего форума охватывает широкий круг вопросов, касающихся развития сотрудничества в Каспийском регионе. Для участия в нем приглашены члены правительств, руководители министерств и ведомств, главы прибрежных регионов прикаспийских государств, а также представители банковского сектора, фирм и компаний, чья деятельность связана с Каспием.

Среди запланированных мероприятий форума – Каспийская выставка инновационных технологий, международная автовыставка «Türkmen sährasy – 2019» и международная конференция. В ходе конференции намечено обсудить такие актуальные темы, как роль экономики Каспийского региона в глобальном масштабе, факторы роста инвестиционной привлекательности в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях.

На совещании было также подчеркнуто, что дата проведения первого Каспийского экономического форума – 12 августа – выбрана не случайно. Именно в этот день, 12 августа 2006 года, вступила в силу рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря. С тех пор эта дата отмечается странами региона как Международный день Каспия.

Подводя итоги обсуждения, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что всестороннее укрепление традиционно дружественных отношений со странами Каспийского региона является одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана. По словам главы государства, на это и нацелен предстоящий первый Каспийский экономический форум, призванный продемонстрировать возможности взаимовыгодного партнерства в регионе, в том числе в области инновационных технологий, экологии и водной дипломатии.

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