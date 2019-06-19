В столице Ирана прошли Дни культуры Туркменистана

В Тегеране прошли Дни культуры Туркменистана в Исламской Республике Иран. В рамках акции в иранской столице были проведены книжная выставка и презентация книг президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, показ туркменских кинофильмов и концерт мастеров культуры и искусств Туркменистана.

Вопросы расширения туркмено-иранского партнерства в сфере культуры были обсуждены на заседании круглого стола, в котором приняли участие музейные работники, искусствоведы, мастера народного творчества и историки двух стран. Также большой интерес жителей и гостей иранской столицы вызвала выставка произведений декоративно-прикладного искусства, туркменских музыкальных инструментов и музейных ценностей Туркменистана.

Заключительным аккордом Дней туркменской культуры стал большой совместный концерт деятелей культуры Туркменистана и Ирана.

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